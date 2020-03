Assemblée générale du RPG: Au siège du parti, il a osé demander la libération des membres du Fndc

«Je suis un membre du FNDC. Ce régime-là, je l’ai critiqué dans beaucoup de médias. J’ai critiqué le professeur Alpha Condé… Je suis venu vous demander un service. Au FNDC, il y a beaucoup de jeunes qui se battent, beaucoup d’entre eux sont en prison et personne ne fait aucun effort pour eux. Je demande à tout le monde de demander au Pr Alpha Condé de pardonner ces enfants et de les libérer. Ils ne savent pas ce qu’ils font […]»

En déclarant officiellement son adhésion au RPG Arc-en-ciel ce samedi 21 mars au siège du parti, le désormais ancien membre du front national pour la défense de la Constitution a juste fait des plaidoiries ci-haut en faveur des enfants arrêtés au cours des manifestations et incarcérés. Une demande qui a tout son pesant d’or, dit-on.

La communication de Moustapha Dramé a fait de lui « un danger » pour le parti sur place, au lieu d’un nouveau membre. Il a été lorgné et rejeté par des militants et deux membres du bureau politique du RPG qui se sont pris à lui expressément.

«Non ! C’est n’est pas ce qui nous intéresse. On n’est pas d’accord avec ça. Est-ce que tu adhères au parti ou pas ? Ce n’est pas clair dans la tête des militants. Tu as créé la confusion !», a répondu Malick Sankhon.

« Ce que je vais dire à Dramé Moustapha, il y a des adhésions qu’on peut accepter, mais il y a d’autres qu’on peut refuser. La manière de venir au RPG, il y a une seule chose. Tu quittes un parti dans lequel tu signes ta démission. Tu viens au RPG, tu écris une lettre d’adhésion et les raisons pour lesquelles tu adhères », a ajouté Dr Sékou Condé, un autre responsable du bureau.

Apparemment touché par cette communication, il a continué avec un ton ferme:

« Le Fndc, c’est l’ennemi de la Guinée et du RPG Arc-en-ciel. On ne peut pas venir ici dans le temple du RPG, pour faire l’apologie du FNDC. On s’en fiche du FNDC. On n’a pas besoin de venir prier ici pour libérer les bandits du FNDC qui sont en prison ».

Le secrétaire permanent du RPG Arc-en-ciel dit à Moustapha Dramé qu’il devrait plutôt donner des raisons de son adhésion au parti, au lieu de faire la promotion du front anti troisième mandat.

Aux membres du FNDC, Sékou Condé laisse entendre ceci: « S’ils viennent ici, moi je les abats! ».

Particulièrement au nouveau adhérant : « Si tu continues à te réclamer du FNDC, on te fait sortir les pieds devant. C’est ce que j’ai à te dire. Un point un trait ».