Dinguiraye 20 février 2023 – le Premier ministre, Dr Bernard Goumou a bouclé ce lundi sa visite de chantiers dans la région administrative de Faranah. La préfecture de Dinguiraye a été la dernière étape.

Le Chef du Gouvernement et la délégation qui l’accompagne ont été reçus à 16 km du centre-ville de Dinguiraye par les autorités administratives et locales. Conduit par le gouverneur de la région administrative de Faranah, c’est dans l’enceinte de la mosquée fondée par El-hadj Oumar Tall que le Premier ministre a rencontré les notables de la cité sainte.

Dr Bernard Goumou, très touché par ce qu’il a vu et entendu s’est exprimé en ces termes : « Nous avons été envoyés par le Chef de l’Etat, Président de la Transition, le Colonel Mamadi Doumbouya pour voir s’il y a eu des améliorations dans l’exécution des projets. Vous populations aussi devez veiller à la réalisation des travaux, car ces réalisations sont pour vous. Le Président veut que nous nous donnions la main et travailler ensemble pour le développement de notre pays… ».

Après la rencontre avec les sages, Dr Bernard Goumou a rencontré les cadres et les populations à la maison des jeunes de Dinguiraye. Les autorités administratives ont formulé des requêtes dont : la construction de salles de classes supplémentaires au lycée, l’entretien de la route de la commune urbaine long de 55 km, la rénovation et extension de la préfecture, la rénovation et extension de la villa des hôtes, le renouvellement et l’extension de la villa du préfet, la reconstruction du commissariat de police.

En répondant à ces doléances, le Premier ministre, Chef du Gouvernement a indiqué que le projet de construction de la route Bissikirima-Dinguiraye sera une réalité. C’est une instruction du Président de la Transition. En fin, Dr Bernard Goumou a demandé aux populations de Dinguiraye de resserrer les rangs, de maintenir la quiétude à tous les niveaux et de bannir les clivages sociaux.

La Cellule de Communication du Gouvernement.