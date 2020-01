Route Coyah-Dabola: De grands travaux annoncés aux environs du pont Kaaka

Dans le cadre de la reconstruction de la route nationale N°1 « Coyah-Mamou-Dabola » (en cours), le Ministère des Travaux Publics informe les populations et les usagers que d’intenses travaux débuteront le Mardi 28 Janvier 2020 au niveau du col près du pont KK (Coyah).

Compte tenu de la spécificité du relief de cette zone, ces travaux entraîneront des restrictions et des perturbations de circulation.

Il est demandé de respecter strictement les panneaux et feux de signalisation ainsi que les balises qui seront installés le long du chantier pour attirer l’attention des usagers et assurer la sécurité de la circulation et des travaux.

Le Ministère des Travaux Publics sait compter sur la bonne compréhension de chacun et de tous.