Plusieurs quartiers de la capitale Conakry ont été touchés ce mardi 21 janvier 2020, au cours de l’appel à manifester du Front national pour la Défense de la Constitution.

C’est le cas sur le tronçon Taouyah-Hamdallaye, où des heurts ont éclaté aux environs de 16h entre jeunes manifestants et contre-manifestants. On note déjà plusieurs dégâts matériels et des commerces vandalisés.