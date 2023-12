Le Conseil permanent de la Francophonie (CPF) a suspendu le Niger des instances de la Francophonie et demande à la Secrétaire générale de poursuivre un suivi rapproché et constructif de la situation dans le pays.

Mardi 19 décembre 2023, une réunion virtuelle a été organisée par la Secrétaire générale de la Francophonie, Mme Louise Mushikiwabo. À cette occasion, le Conseil permanent de la Francophonie (CPF) a examiné la situation en République du Niger, suite au coup d’État du 26 juillet 2023, par le Conseil national pour la sauvegarde de la partie (CNSP).

« Le CPF a prononcé la suspension de la République du Niger de la Francophonie, avec pour effets immédiats la suspension de la participation de ses représentants de fait aux réunions des Instances de la Francophonie ainsi que la suspension de la coopération multilatérale francophone avec cet Etat membre, à l’exception des programmes bénéficiant directement aux populations civiles, et ceux concourant au rétablissement de la démocratie», a indiqué l’instance de décision de la francophonie dans un communiqué.

Par ailleurs, le conseil a appelé à la libération immédiate et sans conditions du Président Mohamed BAZOUM, des membres de sa famille ainsi que de ceux de son Gouvernement également séquestrés ; au rétablissement rapide de l’ordre constitutionnel et de la démocratie au Niger ; et l’établissement d’un chronogramme de transition avec une durée limitée.