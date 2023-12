L’Association Africaine des Services Publics d’Emplois (AASEP) et l’Assemblée Mondiale des Services Publics d’Emplois (AMSEP) réunies en conférence interrégionale les 18, 19 et 20 décembre à Conakry ont appris avec une profonde affliction l’incendie du dépôt d’hydrocarbures de Conakry dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023. Un incendie ayant entraîné de nombreuses pertes en vies humaines, de blessés et des dégâts matériels importants.

En cette douloureuse circonstance, l’AASEP et l’AMSEP présentent au Gouvernement et au peuple de Guinée leurs profondes compassions et leur expriment toutes leurs solidarités et leurs soutiens.

Elles présentent également ses condoléances les plus émues aux familles des victimes et souhaitent prompt rétablissement aux blessés.

Elles prient Allah, le tout puissant, le miséricordieux, d’accueillir l’âme des disparus au cours de cet incendie dans son paradis éternel.

Fait à Conakry, le 20 décembre 2023

Le Président de l’AASEP et Vice-président de l’AMSEP région Afrique

Ibrahim AG Nock