Alpha Condé: Haro sur les Rpgistes “copains, corrompus et magouilleurs”!

Au Rpg Arc-en-ciel , l’heure est à la Convention nationale du 19 au 20 décembre 2019, en prélude aux choix des candidats du parti pour les élections législatives du 16 février 2020. A l’occasion de la cérémonie d’ouverture dont il a présidé, Alpha Condé a fustigé le comportement des cadres de son parti qu’ils accusent de recourir à la corruption pour se faire choisir comme candidat dans les différentes circonscriptions.

«Le RPG a pu tenir pendant des années dans l’opposition sans jamais tomber. Le RPG n’a jamais été aussi fort que lorsque j’étais en prison. On ne va pas oublier cela”, a déclaré Alpha Condé sous forme de mise en garde aux cadres de son parti.

“Le RPG n’est pas un parti d’opportunistes, ni un parti d’argent, a-t-il prévenu. Ceux qui pensent qu’ils peuvent être candidats parce qu’ils ont distribué de l’argent. Ils se trompent, ils ne seront pas candidats. Ceux qui ont fait du copinage pour se sélectionner entre eux, ne seront pas pris”.

La faute au Bureau politique national

Si la mouvance présidentielle a échoué aux élections locales passées c’est, selon le chef de l’État, parce que les membres du BNP n’avaient pas obéi à ses instructions: “j’avais dit quand vous allez dans les circonscriptions, demandez qui est populaire. Si c’est un responsable, un militant ou un autre d’un parti allié, prenez-le. Ils ont fait le contraire pour se sélectionner entre eux et on a vu le résultat”, accuse-t-il.

Cela ne se passera pas de la même manière pour le choix des candidats aux élections législatives du 16 février, initialement prévues en 2020.

“Ça ne se fera plus. Nous allons veiller. Je sais ce qui s’est passé dans beaucoup de préfectures. Je sais ce qui s’est passé à Kérouané, Siguiri et dans beaucoup de préfectures. Tous ces candidats là seront rejetés”.

Pour cette fois-ci, le chef de l’État a prévenu que les candidats du Rpg Arc-en-ciel seront choisis à l’issue de la Convention en cours.

“Aujourd’hui, on veut faire de ce parti, un parti d’opportunistes, un parti de copains, et un parti d’argent. (…) Que les gens fassent leur magouille là-bas c’est leur problème. Ici, on va redresser. J’ai pris le temps de faire mes enquêtes. (…). Alors je vous dis bien, le choix des députés, on va y veiller et éliminer tous ceux qui ont distribué de l’argent. S’ils veulent, ils n’ont qu’à aller créer leur parti et distribué de l’argent là-bas. Le RPG n’est pas un parti d’argent”, a conclu Alpha Condé.

Un aveux d’échec? C’est tout comme, mais aussi un « haro » à son « entourage corrompu » qui fait la « magouille » sur le dos des militants du Rpg Arc-en-ciel pour se partager les postes des responsabilités et profiter des privilèges liés et au détriment de la population guinéenne qui vit dans la misère.