Conakry: Orange-Guinée offre des tablettes braille au Centre Sogué des aveugles de Ratoma

150 tablettes braille de 28 lignes et 30 caractères puis 150 poinçons à tête ronde. C’est la remise de ce don que la fondation Orange-Guinée a fait à l’école des aveugles et mal voyants ce vendredi 20 décembre 2019.

Construit en 2002, le Centre Sogué des aveugles et mal voyants de Ratoma est une institution à caractère social qui a pour mission de former et d’éduquer les enfants souffrants d’handicap visuel. De sa création à nos jours, ce centre a formé plusieurs apprenants dans des conditions peu luxueuses.

Cette assistance de la société de téléphonie mobile Orange-Guinée vient ainsi à un moment opportun, selon les bénéficiaires.

« Si vous venez ce matin faire ce grand don, nous vous dirons merci. Notre souhait est que ce partenariat ne soit pas la dernière. Plutôt le début d’un partenariat très fructueux. Malgré les résultats enregistrés, le centre rencontre des difficultés: nous avons la formation des formateurs en pédagogie et en informatique. Doter le centre en outil informatique (ordinateur, tablette et imprimante), le parrainage des élèves dans les collèges« , énumère Delphine Senya Zoumanigui, directrice du centre Sogué des aveugles et mal voyants de Conakry.

La directrice de ce centre a évoqué que la plupart des enfants qui ont la chance d’être au collèges, sont issus des familles n’ayant pas les moyens. « Quand ils passent au collège, nous sommes obligés de chercher des partenariats pour leur prise en charge », a-t-elle plaidé.

Actuellement cette école a besoin d’accompagnement et d’appui véritable afin de répondre aux nombreuses attentes des enfants qui vivent avec cet autre type d’handicap, signale Bobo Barry, étudiant à l’ISSEG qui a lu le discours des mal voyants.

« Tout en vous remerciant pour le précieux don que vous offrez aux enfants de l’école Sogué, nous exprimons d’autres souhaits en terme de recommandations. Il s’agit entre autres: le renforcement des capacités de cette école en écriture braille; la prise en charge effective sur la base du système de parrainage des jeunes aveugles et mal voyants qui poursuivent leurs études au secondaire et à l’université; de la fourniture d’aide technique qui permettront aux déficients visuels l’accès à l’internet à travers des smartphones et des ordinateurs dont ils disposent ».

Ces tablettes braille contribueront à l’éducation de qualité pour tous, particulièrement ce qui sont plus vulnérables.

« C’est avec beaucoup d’émotions que nous procédons à ce geste certe modeste. Nous allons continuer dans cette dynamique pour essayer de vous apporter le plus de soutien possible. Au nom du directeur général, nous vous exprimons notre satisfaction d’avoir pu réalisé ce geste et que nous espérons servir à l’éducation des plus vulnérables d’entre nous », a soutenu Fatogoma Aristide Sanon Directeur général adjoint d’Orange-Guinée.

De sa construction à nos jours, plus de 150 élèves mal voyants sont passés dans ce centre.