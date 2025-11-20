La cérémonie des CAF Awards 2025 s’est tenue hier soir à Rabat et a consacré le Marocain Achraf Hakimi, vainqueur du Ballon d’Or africain. Présent à cet événement de prestige, le président de la Fédération Guinéenne de Football (FGF), Sory Doumbouya, n’a pas caché sa déception face à l’absence de Serhou Guirassy parmi les trois finalistes.

Le forfait de l’attaquant guinéen dans la liste des finalistes continue d’alimenter les débats. Devant ses homologues africains réunis à Rabat, le président de la FGF a exprimé son regret de ne pas voir figurer l’un des joueurs les plus prolifiques de la saison.

« J’aurais voulu voir mon compatriote ici mais le vote a décidé autrement […]. Je ne sais pas sur quelle base ils ont fait le vote. Mais je me réserve un peu de commentaires, mais j’aurais voulu qu’il soit là », a déploré Sory Doumbouya.

Guirassy, une saison exceptionnelle mais ignorée

Le patron du football guinéen est également revenu sur la saison remarquable de Serhou Guirassy, auteur d’une campagne retentissante en Ligue des champions de l’UEFA.

« Guirassy a fait tout ce qu’il pouvait. Il a donné le meilleur de lui-même. Toute la population guinéenne était derrière lui. Son absence a vraiment pesé sur la conscience des Guinéens », souligne-t-il.

Malgré ses statistiques impressionnantes sous les couleurs du Borussia Dortmund, l’attaquant n’a pas réussi à se hisser sur le podium. Une mise à l’écart que certains expliquent aussi par les résultats décevants de la sélection nationale, absente de la prochaine CAN et de la Coupe du monde 2026.

Sory Doumbouya a tenu à apporter un message de soutien à la star guinéenne, tout en réaffirmant sa volonté de hisser le football national à un niveau supérieur.

« Je l’encourage et je crois qu’il reviendra très fort car il mérite vraiment ce Ballon d’Or. De notre côté aussi, nous allons travailler et faire tout ce qu’il faut […]. Il faut vraiment que la Guinée brille sur la scène internationale maintenant », a-t-il insisté.