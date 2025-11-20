En marge de l’évaluation finale des membres du gouvernement, organisée ce jeudi 20 novembre 2025 à la Primature, le Secrétaire général du ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation (MATD) a tenu à rassurer l’opinion nationale quant à la tenue de l’élection présidentielle prévue le 28 décembre prochain.

Exprimant sa satisfaction à l’issue de son passage devant le comité d’évaluation présidé par le Premier ministre, Mohamed Sikhé Camara a affirmé que l’ensemble des préparatifs avance conformément au calendrier électoral fixé par décret présidentiel.

« Nous sommes passés aujourd’hui devant l’équipe technique de la Primature, présidée d’ailleurs par le Premier ministre, pour l’évaluation de performance de notre ministère (…) Il ressort de notre entretien que nous avons effectué des activités qui ont impacté positivement la vie de la nation », a-t-il déclaré.

Rappelant que le chef de l’État avait annoncé 2025 comme une « année électorale », il est revenu sur l’organisation du référendum du 21 septembre.

« Comme vous le savez, le président de la République avait déclaré que l’année 2025 serait une année électorale. Et à ce titre, nous avons pu, avec beaucoup de difficultés, mais avec un engagement républicain, organiser le référendum du 21 septembre dernier. »

Le Secrétaire général du MATD a particulièrement insisté sur la reconstitution du fichier électoral, qu’il présente comme une étape essentielle du processus.

« Depuis un certain temps, la Guinée n’a pas ce fichier. Donc on a établi un fichier électoral sur la base duquel nous avons pu tenir le référendum du 21 septembre. Et (…) nous avons l’élection présidentielle le 28 décembre 2025, qui permettra (…) d’instaurer le retour à l’ordre constitutionnel. »

Il a également évoqué les autres chantiers évalués : gestion des frontières, gestion des catastrophes, actions de l’Anafic, ainsi que les avancées dans la décentralisation et le recensement administratif.

« Le Premier ministre a insisté sur (…) la mise en œuvre de la charte de la déconcentration (…) mais également de continuer le processus du PNRAVEC (…) qui constitue le socle de la transparence de toutes nos activités. »

Mohamed Sikhé Camara s’est par ailleurs félicité des encouragements reçus :

« Nous avons obtenu les félicitations de Son Excellence Monsieur le Premier ministre (…) que nous allons transmettre fidèlement à notre ministre, qui a été à la base de toute cette architecture professionnelle. »

Il a par ailleurs assuré que toutes les conditions sont réunies pour la tenue du scrutin à la date prévue.

« Tout est mis en œuvre aujourd’hui (…) pour que le 28 décembre puisse se réaliser. (…) Nous pouvons aujourd’hui dire au peuple de Guinée que le 28 décembre sera respecté et que l’élection se tiendra bel et bien à cette date. (…) L’élection ne pourra qu’être transparente et crédible et acceptée de tous. »