La Guinée renforce ses mécanismes de préparation face aux futures pandémies. Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, avec l’appui technique et financier de l’OMS Guinée, élabore actuellement un plan national dédié à l’accès, la distribution et le déploiement des vaccins contre l’influenza et autres virus respiratoires à risque pandémique.

L’objectif global est clair : améliorer la capacité du pays à répondre rapidement et efficacement en cas de menace sanitaire majeure.

Ce travail stratégique vise plusieurs résultats essentiels :

garantir un accès rapide et équitable aux vaccins ;

renforcer la coordination intersectorielle en période d’urgence ;

assurer la mise en œuvre opérationnelle des plans de préparation aux pandémies respiratoires ;

s’aligner sur les priorités régionales et mondiales en matière de sécurité sanitaire.

Lors de l’atelier consacré à l’élaboration de ces documents, Dr Pierre Fenano, point focal des maladies grippales à l’INSP, est revenu sur l’importance de ce processus.

“Le ministère de la Santé de Guinée, à travers l’Institut National de Santé Publique, a été mandaté d’implémenter le programme de préparation contre la grippe pandémique. Ce programme, on l’appelle PIP en anglais. Et dans ce programme, il y a eu plusieurs phases qui ont été franchies, dont les activités de surveillance sentinelle de la grippe.”

Il précise que ces avancées s’accompagnent désormais de la production de documents stratégiques clés.

“Au-delà de ça, il y a l’élaboration des documents normatifs, parmi lesquels nous avons le plan national de préparation contre les pathogènes respiratoires à potentiel pandémique. En plus de ces documents normatifs, il y a l’élaboration du plan national de déploiement de vaccins de grippe en cas de pandémie. Ce document est en train d’être élaboré au cours de cet atelier.”

Selon lui, toutes ces actions s’inscrivent dans la droite ligne des orientations définies par l’OMS.

“Les différentes thématiques qui ressortent de l’élaboration de ce document concernent notamment la coordination en cas de pandémie grippale, la manière de conduire le déploiement du vaccin, ainsi que l’élaboration des stratégies de communication pour favoriser l’adoption de ce vaccin.”

Le volet budgétaire constitue également une étape majeure du processus.

“Il y a aussi l’élaboration du budget de ce plan, qui permettra que, lorsqu’on fait face à une pandémie de grippe, on ne soit pas pris au dépourvu : nous aurons un document déjà prêt et facilement applicable.”

Avec ce travail de fond, la Guinée se dote d’outils stratégiques indispensables pour anticiper de futures menaces sanitaires et assurer une protection optimale de sa population.