À quelques semaines de la CAN 2025, le différend opposant la Tanzanie à la Guinée continue d’alimenter l’actualité. À l’issue de l’audience du 17 novembre devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), le président de la Fédération guinéenne de football (FGF), Sory Doumbouya, est revenu sur le déroulement de la séance tenue à Lausanne. Selon lui, les éléments présentés permettent d’entrevoir une issue favorable pour la Guinée.

Présent ce mercredi à Rabat lors des CAF Awards 2025, le patron de la FGF a indiqué que la comparution devant le TAS s’est déroulée sans heurts. « Les avocats ont fait tout ce qu’il fallait faire, on a donné toutes les preuves, il s’est avéré effectivement que la Tanzanie a fraudé mais le verdict reste à la discrétion des juges », a déclaré Sory Doumbouya.

Concernant la décision à venir, il se montre optimiste et réaffirme que la Guinée n’a fait qu’exiger l’application de ses droits. « Nous sommes tous dans l’attente, de toutes les façons la vérité est claire, on ne peut pas la cacher, la Guinée est dans ses droits », a-t-il insisté.

Le verdict final du TAS est attendu dans les prochains jours. En attendant, les supporters guinéens gardent l’espoir de voir le Syli National prendre part à la 35ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des Nations, programmée du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc.