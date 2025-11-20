Lors de l’examen du volet dépenses du PLFR 2025, le Conseil national de la transition a exhorté le gouvernement à renforcer massivement les moyens alloués au désenclavement des zones agricoles. Pour les conseillers, atteindre l’autosuffisance alimentaire passe impérativement par un réseau de pistes rurales fonctionnel et structurant.

Dans leur rapport, les conseillers nationaux rappellent l’ampleur des défis liés au déficit d’infrastructures en milieu rural. “Lors de la réunion de travail avec le ministère de l’Agriculture, il a été aussi question du nombre insuffisant de pistes rurales existantes en 2025. Le CNT souligne que l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire est impossible sans un réseau routier qui désenclave efficacement les zones de production.”

Ils insistent également sur la nécessité de bâtir des ouvrages structurants pour garantir une mobilité durable : “Au-delà des pistes, il est également essentiel de construire des ouvrages de franchissement là où le besoin est le plus pressant.”

Face à l’ampleur des besoins, plusieurs recommandations ont été formulées à l’attention de l’exécutif. “À cet effet, le CNT recommande au gouvernement d’allouer des ressources financières suffisantes pour la construction et l’entretien des pistes rurales dans le Projet de loi de finances initiales 2026. Il en est de même pour les routes préfectorales gérées par le ministère des Infrastructures et des Travaux Publics.”

Les conseillers appellent par ailleurs à une meilleure intégration des zones de production dans les politiques publiques. “Il serait stratégique d’intégrer ces zones de production dans les projets d’électrification rurale afin de favoriser la transformation et la conservation des produits agricoles.”

Ces recommandations interviennent alors que le Programme Simandou 2040 — structuré autour de 122 mégaprojets et 36 réformes pour un investissement estimé à plus de 200 milliards de dollars sur 15 ans — place l’agriculture au cœur de ses priorités. Le programme ambitionne de moderniser et mécaniser les chaînes de valeur, développer l’agro-industrie locale, renforcer l’autosuffisance alimentaire et stimuler les exportations.

Pourtant, malgré ce potentiel, la Guinée n’exploite qu’une faible partie de ses terres arables : sur 13,7 millions d’hectares disponibles, seuls 1,6 million sont cultivés, soit environ 11 % du potentiel national, selon l’Agence de Promotion des Investissements Privés.”