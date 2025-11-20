À l’occasion d’une rencontre organisée par la Coalition pour la mouvance présidentielle (CMP), mercredi 19 novembre 2025 à Conakry, le ministre des Transports et porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo, a présenté les actions entreprises par les autorités en matière de réalisation d’infrastructures sociales de base.

Il a notamment insisté sur l’amélioration de l’accès à l’eau et à l’électricité dans l’ensemble des préfectures du pays. « Les ouvrages dans notre pays sont nombreux. Contrairement à la période où nous sommes arrivés, il n’y a aucune préfecture de Guinée où il n’y a pas d’eau et d’électricité. Toutes les préfectures en ont bénéficié, parfois pendant un an ou deux. Et bientôt, il n’y aura plus en Guinée une seule préfecture dépourvue d’électricité », a-t-il déclaré.

Le ministre a également mis en exergue la dynamique enclenchée par le gouvernement, marquée selon lui par l’ouverture de plusieurs nouveaux chantiers.

« Les chantiers sont nombreux et ouverts. Nous espérons que cela va s’accélérer et qu’ils seront tous achevés avec succès », a-t-il ajouté, estimant que ces efforts constituent un moteur essentiel du développement national.

Ousmane Gaoual Diallo a en outre insisté sur la volonté affichée par les autorités de renforcer l’unité nationale, un enjeu majeur à l’approche de l’élection présidentielle du 28 décembre. « Cette volonté d’unir les Guinéens, de consolider la paix, d’apporter de l’apaisement entre nous et de renforcer nos relations, qui motivent de nombreux Guinéens à se mobiliser au sein de cette coalition de la mouvance présidentielle pour apporter notre soutien au chef de l’État », a-t-il souligné.

Le porte-parole du gouvernement a conclu en réaffirmant l’engagement du président en faveur de la réconciliation nationale : « Pas après pas, jour après jour, le chef de l’État pose des actes qui vont dans le sens de la réconciliation ».