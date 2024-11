Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et des PME (MCIPME) a franchi une étape décisive dans la transformation numérique du secteur administratif guinéen avec le lancement officiel de la Plateforme de Gestion de Documents Administratifs (PLAGED) ce mercredi 20 novembre 2024. Ce nouvel outil promet de moderniser en profondeur la délivrance et la gestion des documents administratifs et marque une avancée majeure pour les entreprises, les industriels, et l’administration publique.

La plateforme PLAGED, entièrement développée par de jeunes cadres guinéens, répond à des problématiques structurelles qui entravaient jusque-là l’efficacité des services publics.

Dans son discours inaugural, Dre Diaka Sidibé a souligné les nombreux défis que cette solution numérique vient résoudre. «Cette plateforme compte participer à la réduction des lenteurs administratives, les demandes telles que les autorisations d’implantation ou d’exploitation, les agréments au Code des investissements, ou les mises sur le marché pourront désormais être soumises et traitées en ligne, réduisant ainsi considérablement les délais. Elle renforcer de la transparence grâce à un système sécurisé et traçable, PLAGED élimine les risques d’opacité et garantit des procédures plus fiables. Optimisation de la gestion des données : La centralisation des informations permet une analyse approfondie, essentielle pour une prise de décision stratégique et éclairée. »

Dre Diaka Sidibé a présenté PLAGED comme une solution stratégique, non seulement technologique mais aussi économique. « Ce projet démontre la capacité de nos administrations à développer des solutions adaptées à nos réalités grâce aux compétences nationales. Il marque un tournant décisif pour offrir des services publics de qualité, renforcer l’attractivité de notre économie et restaurer la confiance des citoyens et partenaires dans l’administration publique. », a-t-elle précisé.

La plateforme PLAGED se veut porteuse d’avancées significatives dans plusieurs domaines :

– Simplification des démarches administratives : Les usagers pourront soumettre, suivre et obtenir leurs documents en quelques clics, sans avoir à se déplacer.

– Transparence accrue : Un système intégré garantit l’intégrité et la traçabilité des procédures.

-Renforcement des capacités de recherche et développement : La gestion des données permettra au ministère d’anticiper les besoins et d’adapter ses politiques de manière proactive.

Le lancement de PLAGED met en lumière le potentiel des talents locaux à relever des défis technologiques majeurs. Conçue et développée intégralement en Guinée, cette plateforme témoigne de l’engagement des jeunes cadres à bâtir des solutions innovantes, adaptées aux réalités du pays.

PLAGED s’inscrit dans une vision plus large de transformation numérique et d’amélioration des services publics en Guinée. En centralisant les données et en optimisant les processus, la plateforme pose les bases d’une administration moderne, capable d’accompagner les ambitions économiques du pays.

Ce lancement marque un tournant pour le MCIPME, mais également pour les usagers, partenaires économiques et investisseurs, qui bénéficieront désormais d’un accès facilité et sécurisé aux services administratifs. Cette initiative ouvre une nouvelle ère pour l’administration publique guinéenne, avec l’ambition de relever les défis du 21ᵉ siècle et de faire de l’administration un véritable levier de développement économique et social.