En fin de contrat, Lamine NDIAYE ne continuera pas l’aventure sur le banc du Horoya AC. L’entraîneur sénégalais n’a pas souhaité renouveler son contrat et a préféré se tourner vers d’autres défis. Kanfory Lappé BANGOURA, est celui qui reprend le flambeau.

Le Horoya Athletic Club vient d’officialiser le départ de Lamine NDIAYE dont le contrat est arrivé à terme ce 15 novembre. Les discussions pour une éventuelle prolongation n’ont pas abouties et le technicien sénégalais a préféré se tourner vers d’autres défis.

Pour lui succéder, le club de Matam a choisi de faire revenir Kanfory Lappé BANGOURA, 7 ans après le dernier passage de l’intéressé. Sur la raison de ce choix, le Président de club Soufiane SOUARÉ explique :

« Nous avons jeté notre dévolu sur le coach Kanfory Lappé Bangoura qui n’est plus à présenter. C’est un coach qui a dirigé le Horoya à deux reprises par le passé et qui a dirigé des équipes nationales à tous les niveaux. Avec lui, la transition sera beaucoup plus facile, beaucoup plus souple, il n’y aura pas de problèmes d’adaptation… »