Dans un festival offensif sans précédent, le Horoya AC a cartonné le Loubha FC ce vendredi au stade du 28 septembre, pendant que SOAR Académie surprenait la Flamme Olympique et que le Fello enfonçait les Éléphants. Retour sur les trois premiers matchs de la 4e journée de ligue 1…

Horoya AC (5-0) Loubha FC

Après son match avorté lors de la précédente journée, le Horoya AC retrouvait la Ligue 1 avec un gros appétit. Et c’est le Loubha FC qui en fait les frais. L’équipe de Télimélé s’est inclinée (5-0) face aux champions de Guinée. Gnagna BARRY (5’ et 54’), Boniface HABA (18’), Salif COULIBALY (48’) et Ahmed DOUMBOUYA (83’) ont permis aux Matamkas de remonter sur le podium avec 7 points désormais.

SOAR Académie (2-0) Flamme Olympique

Les académiciens de SOAR ont enchaîné une seconde victoire hier jeudi au Stade GLC, face à leurs homologues de la Flamme Olympique.

Grâce à des buts de Facinet Doss (21’) et un CSC de M. CAMARA (47’), SOAR signe un deuxième succès consécutif et totalise 7 points désormais. Début de saison catastrophique pour la Flamme Olympique qui a déjà subi 3 défaites en autant de matchs.

Éléphants (1-2) Fello Star

Le Fello Star de Labé continue en toute discrétion son petit bonhomme de chemin. L’équipe de Labé a dominé ce mercredi les Éléphants de Coleah, une autre équipe en difficulté en ce début de saison (1-2). Des buts de Seydouba BANGOURA et de Seydouba CISSÉ permettent au Fello de revenir à la seconde place du classement avec 9 points obtenus en 4 matchs.

Pendant que les Éléphants n’ont qu’un petit point et sont à la quête de leur premier succès.

