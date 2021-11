Les membres de l’inter-coalition politique présidée par Mamadou Sylla ont tenu une réunion ce samedi 20 novembre 2021 à leur siège à Dixinn Bora. Cette rencontre était axée sur la participation des partis politiques au Conseil national de la transition (CNT). A quelques jours de la date butoir, les partis politiques peinent à s’entendre sur la désignation de leur 15 représentants au CNT.

Dans un communiqué, l’inter-coalition politique (ICP) qui regroupe cinq coalitions en son sein dont la CORED de Mamadou Sylla, a rejeté la médiation du Dr Ousmane Doré du MND. Ladite coalition estime qu’il ne peut être « juge et partie ». Dr Doré est également reproché pour non-respect des clauses des discussions. L’ICP a décidé de suspendre sa participation à toutes discussions sans garanties préalables: «Nous restons convaincus que le rassemblement de la classe politique reste une nécessité absolue pour une synergie d’action et impacté positivement la transition en cours. Cependant, il reste important que l’implication de Dr Ousmane Doré, président du parti MND, membre de la COPEC, pour rendre possible cette première rencontre ne saurait être un médiateur dans la mesure où il ne peut être juge et partie », insiste la porte-parole de l’ICP, Dr Makalé Traoré.

Par ailleurs, l’inter-coalition politique rassure tout de même disposer à toute forme de discussions allant dans le sens de l’unité des différentes formations politiques: « De ce qui précède, ICP dénonce le non respect des clauses arrêtées avec M. Doré. L’ICP décide de suspendre sa participation à toute activité future tant que la garantie préalable n’est pas assurée dorénavant. L’ICP reste ce pendant ouvert et disponible à toutes les formes de discussions allant dans le sens de l’unité d’action de la classe politique afin qu’elle devienne un interlocutrice incontournable des nouvelles autorités du pays et durant tout le processus de la transition.»