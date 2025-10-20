L’Institut Supérieur de l’Information et de la Communication (ISIC) de Kountia amorce l’année académique 2025-2026 sous le signe de la réforme. L’établissement adopte désormais un cursus de trois ans, contre quatre auparavant, conformément aux nouvelles orientations du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation.

L’annonce a été faite ce lundi 20 octobre 2025 par le directeur général chargé des études, Mamady Yaya Cissé, lors du lancement officiel de la rentrée universitaire. « Il vous souviendra qu’à l’ISIC de Kountia, nous étions sur une formation de quatre ans, de la Licence 1 à la Licence 4. Mais, avec les réformes actuelles, nous passons désormais à trois ans de formation avec un aménagement des programmes», a-t-il indiqué.

Selon lui , cette réforme s’inscrit dans la volonté du gouvernement de moderniser et d’harmoniser le système d’enseignement supérieur guinéen. Il a salué cette évolution, estimant qu’elle permettra à l’ISIC de mieux s’aligner sur les standards nationaux et internationaux.

Le responsable a également exprimé sa gratitude au ministre de l’Enseignement supérieur, Alpha Bacar Barry, pour son soutien constant. «C’est un devoir et une fierté de recevoir le ministre Alpha Bacar Barry, un de nos anciens étudiants. Il est issu de la filière journalisme de l’université Gamal Abdel Nasser, dont l’ISIC est le prolongement. Nous avons commencé à Gamal en 1996-97, puis à un moment à l’université Sonfonia, avant la création de l’ISIC », a rappelé Cissé.

Avec cette réorganisation, l’ISIC s’aligne désormais sur le système Licence-Master-Doctorat (LMD), déjà adopté par la majorité des institutions universitaires du pays. Une réforme qui consolide la cohérence du parcours académique et renforce la reconnaissance des diplômes délivrés en Guinée.