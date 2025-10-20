Le football marocain à jamais dans l’histoire. Victorieux en finale face à l’Argentine (2-0), les lionceaux de l’Atlas ont remporté la 24ème édition de la coupe du monde de leur catégorie dans le nuit de ce 20 octobre, à Santiago, au Chili. Le Maroc devient ainsi la deuxième nation africaine à s’offrir cette compétition après le sacre du Ghana en 2009.

Le stade Nacional Julio Martínez Prádanos du Chili a été le théâtre du triomphe historique de l’équipe marocaine de football des moins 20 ans. Opposés à la sélection argentine, les lionceaux n’ont pas tremblé dans une finale qu’ils ont maîtrisée dans la nuit de ce lundi 20 octobre 2025. Les marocains ont ouvert le score grâce à Yassir Zabiri, sur coup franc à la 12ème minute de jeu. Avant la demi-heure de jeu, sur un contre rapide, Othman Maamma sert Zabiri au deuxième poteau, qui signe un doublé historique et inscrit ainsi son cinquième but de la compétition.

Malgré les multiples tentatives des argentins, les marocains ont pu maintenir le cap jusqu’au coup de sifflet final de ce duel amplement disputé.

Avec ce succès triomphal, le Maroc devient la deuxième nation africaine à remporter une coupe du monde de football des moins de 20 ans après le Ghana en 2009.

Un parcours glorieux des U20 marocains

Le parcours des juniors marocains a bluffé plus d’un à l’occasion de ce 24ème rendez-vous mondial des moins de 20 ans. Les hommes de Mohamed Ouabhi affichent un bilan de 7 matchs sanctionnés par 6 victoires et une défaite pour un total de 12 buts inscrits contre 7 encaissés.

Outre la médaille d’or, la sélection marocaine s’est illustrée en termes d’individualité. Le jeune Yassir Zabiri a remporté le soulier d’or de la compétition tandis que son coéquipier, Othman Maamma s’est vu décerné le prix du meilleur de cette édition 2025.

Après avoir perdu la dernière CAN des U20 en finale (0-1) face à l’Afrique du Sud, les lionceaux de l’Atlas se rachètent de la plus belle des manières en offrant ainsi la première étoile mondiale aux millions des marocains et se hissent désormais au sommet de leur catégorie.