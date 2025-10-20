Silence inhabituel ce lundi matin dans les allées du marché de Cosa. Habituellement animé par les cris des vendeurs et le va-et-vient incessant des clients, le principal centre commercial du quartier a baissé rideau. Commerçants et commerçantes ont suspendu leurs activités pour dénoncer une hausse jugée « arbitraire » des taxes imposées par la nouvelle équipe de gestion du marché.

Selon plusieurs vendeurs interrogés sur place, le montant de la taxe journalière, auparavant fixé à 15 000 francs guinéens, aurait doublé pour atteindre 30 000 FG. Les exploitants de petits conteneurs, eux, voient leur redevance passer de 15 000 à 20 000 FG.

« Depuis quelques jours, une nouvelle équipe a été installée, avec des responsables que nous avions pourtant rejetés par le passé », déplore Mariama Boyé Bah, vendeuse de vêtements. « Certains avaient déjà tenté de vendre le marché, sans succès. Aujourd’hui, ils reviennent et décident d’augmenter les taxes sans même consulter les commerçants. »

La jeune femme détaille les nouveaux tarifs : « Les petits conteneurs passent de 10 000 à 20 000 FG, les boutiques de 15 000 à 25 000 FG, et les magasins de 20 000 à 30 000 FG. C’est injustifié. Nous avons donc décidé de fermer le marché jusqu’à ce qu’ils reviennent sur leur décision. »

Pour Souleymane, marchand de denrées alimentaires, le problème ne se limite pas à la fiscalité. « Nous avons un différend avec l’ancienne équipe de gestion que l’administrateur du marché veut réinstaller. Ce sont eux qui avaient mal administré le marché, notamment lorsqu’ils ont voulu louer les emplacements. Depuis, la situation s’est envenimée », explique-t-il.

Les commerçants estiment que le retour de cette équipe marque un recul dans la gestion du marché. « Ce n’est pas eux qui sont revenus d’eux-mêmes, c’est l’administrateur qui cherche à les imposer. Cela crée des tensions et de la méfiance », ajoute Souleymane.

Face à la contestation, une délégation de représentants des commerçants s’est rendue à la mairie pour exposer ses revendications. « Ce matin, nous avons rencontré le maire. Il nous a écoutés et nous a promis de trouver une solution dans les plus brefs délais », confie un membre du collectif.

Les autorités locales assurent qu’une réévaluation des taxes est en cours avant toute décision définitive. « Nous attendons de voir. Si la hausse est maintenue, nous discuterons pour parvenir à un compromis. Nous ne voulons pas de conflit, mais une gestion équitable », conclut Souleymane.

Pour l’heure, aucune communication officielle n’a encore été publiée par l’administration communale sur cette situation qui paralyse l’un des plus grands marchés de la capitale.