Le Front national pour la défense de la constitution (FNDC), »dissous », a appelé une manifestation ce jeudi 20 octobre 2022 dans le grand Conakry. Sur le tronçon Cite Enco5-Cosa, cet appel est peu suivi.

Le comité d’organisation de cette manifestation, a demandé aux opérateurs économiques ainsi qu’aux sociétés établies sur le territoire guinéen, «de s’abstenir de toute activité ce jeudi 20 octobre 2022». Il a aussi invité tous les citoyens détenteurs d’engins roulants privés ou publics «à une extrême prudence en les immobilisant ». Dans la matinée de ce jeudi, notre constat révèle que cette demande du FNDC n’est pas tombée dans des bonnes oreilles.

De la cité Enco5 en passant le rond point de Cosa via la Tannerie, la circulation est fluide, les citoyens vaquent librement à leurs occupations quotidiennes. La plupart des magasins sont ouverts et reçoivent des clients.

Contrairement aux manifestations passées, dans la matinée de ce jeudi , on rond point de Cosa le dispositif reste moins impressionnant. Seulement quelques pickups sont stationnés là. À la Tannerie, nous avons constaté la présence d’un seul pickup de la Gendarmerie, une voiture à vapeur d’eau (Mamba) et un pick-up de la Police. Les agents sont tranquillement assis et veuillent sur la circulation des populations et de leurs biens.