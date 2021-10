Neuf anciens dignitaires du régime d’Alpha Condé ont été convoqués ce mardi 19 octobre 2021 par le CNRD au palais Mohamed V. Selon nos confrères de mosaiqueguinee, cette convocation fait suite à la réunion de ces anciens hauts cadres membres du RPG-ARC-EN-CIEL, au siège de l’ex parti au pouvoir, le 15 octobre dernier.

Ils sont entre autres : l’ancien PM, Kassory Fofana, l’ancien Président de l’Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara, ainsi que les anciens ministres Dr Mohamed Diané, Lansana Komara ou encore Aboubacar Sylla, etc. D’après la même source, cette rencontre aurait été faite entre 15h-17h.

Pour rappel, la réunion des anciens dignitaires la semaine dernière était axée sur la libération de leur leader Alpha Condé renversé par les nouvelles autorités et la restauration du parti RPG-ARC-EN-CIEL. Mais cette réunion n’est pas restée sans conséquence aux yeux du CNRD, rapportent nos confrères. Et d’annoncer qu’en prenant la parole à tour de rôle, Damaro, Kassory et Dr Diané ont tenu à rassurer qu’il s’agissait d’une réunion politique, qui vise à réorganiser leur parti et à sensibiliser leurs militants. Ils ont aussi réaffirmé au CNRD de ne jamais entreprendre des actions de nature à nuire à la stabilité du pays. Face au CNRD, les responsables du régime déchu se disent inquiets de l’avenir de leur formation politique: « Nous voulons savoir si on est exclus du débat politique, si on est interdits de faire de la politique ?»

En guise de réponse, la junte aurait tenu à préciser qu’aucune formation politique ne sera exclue, ni personne, exceptés ceux et celles qui seront retenus dans les liens de culpabilité par la justice.