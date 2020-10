Des responsables du RPG Arc-en-ciel ont menacé de porter plainte contre le correspondant de RFI et d’AFP, Mouctar Bah pour avoir parlé dans son élément du 18 octobre de l’arrestation de certains responsables de l’opposition à Yomou et à Siguiri.

« Je n’aime pas répondre à des accusations comme ça. C’est bien qu’il y a eu des arrestations parce que j’ai vu écrit sur des sites et j’ai appelé les confrères, j’ai demandé qu’on me donne le numéro des responsables des partis politiques pour que je puisse vérifier. Effectivement, même dans le communiqué du RPG, le parti a reconnu qu’il y a eu quelqu’un qui a été arrêté à Yomou. Donc je confirme qu’il y a eu arrestation, s’il a été interpellé, amené ailleurs et relâché un peu plus tard, ça je ne sais pas, mais j’affirme qu’il a été arrêté », a déclaré Mouctar Bah.

Se prononçant sur la menace de certains responsables du RPG Arc-en-ciel de porter plainte contre lui, le correspondant de RFI affirme que les anciens de ce parti ne peuvent pas porter plainte contre lui : « Quand on me dit que le RPG Arc-en-ciel menace de porter plainte contre moi, ce sont les nouveaux militants du RPG arc-en-ciel qui peuvent le faire. Les vrais responsables du RPG Mohamed Diané, ministre de la Défense, Lansana Komara, Secrétaire général du gouvernement, K² ancien ministre de l’Education nationale, ne peuvent pas porter plainte contre moi. Ce sont les nouveaux militants qui s’agitent, qui sont allés au RPG pas par conviction, mais par opportunisme qui menacent de porter plainte contre moi et ceux-là ne m’intéressent pas. Les anciens ne peuvent pas. On m’a suspendu ici trois fois à cause du RPG au temps du PUP (ancien parti au pouvoir) parce qu’on disait que je travaillais pour Alpha Condé. Ironie du sort, maintenant on dit que je travaille pour l’opposition. On me dit que je suis militant de l’UFDG alors que je n’ai jamais participé à une réunion du bureau politique de l’UFDG, je n’ai jamais pris une carte de membre à l’UFDG. »