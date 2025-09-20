Le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, Kalil Condé, a pris un arrêté interdisant toute circulation d’engins roulants à travers le pays, ce dimanche 21 septembre 2025, jour du scrutin référendaire.

Selon l’arrêté, cette mesure vise à garantir la sécurité publique et à assurer le bon déroulement du vote. Ainsi, la circulation des automobiles, motos et tricycles sera proscrite de 6h à 18h sur l’ensemble du territoire national.

Toutefois, l’arrêté prévoit des exceptions : les véhicules des Forces de défense et de sécurité engagés dans le dispositif, les ambulances et les véhicules de secours ne sont pas concernés par cette restriction.

En outre, “un laissez-passer codifié pourra être délivré, à titre exceptionnel, à certains usagers en cas de nécessité dûment justifiée”, précise l’article 3. Ce document sera accordé par le Poste de Commandement Opérationnel de Sécurité Intérieure (PCO-S.I.).

Le ministre prévient que tout contrevenant s’expose aux sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur. L’application stricte de cette décision est confiée au PCO-S.I. et à ses démembrements.