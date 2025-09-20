Communiqué de Presse

La CNSS met en service l’IRM haut champ 1,5 Tesla au Centre Cardio-Diagnostic Général Mamadi Doumbouya de Kankan

Kankan, le 20/09/2025. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) annonce la mise en service effective d’une IRM haut champ de 1,5 T (Tesla) au sein du Centre Cardio-Diagnostic Général Mamadi Doumbouya de Kankan, pleinement opérationnel.

Cet équipement de pointe vient renforcer de manière significative l’offre diagnostique du Centre cardio-diagnostic destinée aux populations et aux assurés sociaux ainsi qu’à leurs ayants-droit dans la Région.

L’Imagerie par Résonnance Magnétique (IRM) permet la réalisation d’examens médicaux indispensables pour la détection précoce et le suivi de nombreuses pathologies telles que les affections neurologiques (AVC, tumeurs, troubles dégénératifs, etc.), les pathologies ostéo-articulaires (hernie discale, lésions ligamentaires, etc.), les troubles abdominaux et pelviens, ainsi que d’autres pathologies nécessitant une imagerie non invasive.

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale réaffirme, à travers la stratégie de déploiement des centres de diagnostic avancé et de cardiologie interventionnelle, son engagement à contribuer à garantir des soins de qualité sur l’ensemble du territoire national conformément à la vision du Président de la République.

Contact:

Direction des Centres de Diagnostic de la CNSS

Email: centre.diagnostic@cnss.gov.gn

Téléphone +224 610 641 818