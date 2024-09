Le Premier ministre Bah Oury a affirmé que la Guinée est à l’abri de toute éventuelle attaque extérieure. Suite à l’arrestation du fugitif Claude Pivi, les autorités libériennes ont annoncé avoir interpellé un individu soupçonné de comploter avec l’ancien président Alpha Condé pour renverser le régime du CNRD.

Bah Oury a tenu à rassurer que toutes les mesures ont été prises par les autorités guinéennes pour prévenir toute forme de déstabilisation du pays.

“Je pense que tous les États en Afrique de l’Ouest sont soucieux de la sécurité et de la stabilité pour tous. En ce qui nous concerne, les autorités guinéennes, et particulièrement les forces de défense et de sécurité, sont prêtes à prévenir toute agression ou tentative de déstabilisation, peu importe d’où elle pourrait intervenir,” a-t-il déclaré dans l’émission Droit de savoir sur West Africa TV.

Lors d’une autre intervention, Bah Oury avait également exhorté les pays africains à ne pas servir de base pour des tentatives de déstabilisation de la Guinée.