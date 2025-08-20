Après un coup d’envoi donné à 19 équipes, il ne reste plus que huit sélections en lice. La phase de groupes du CHAN a rendu son verdict à l’issue des derniers matchs du groupe D. Les quarts de finale sont désormais fixés, et les villes de Nairobi, Dar-es-Salam, Zanzibar et Kampala accueilleront ces duels à couper le souffle.

Kenya – Madagascar

Deuxième nation qualifiée du tournoi, le Kenya, l’un des trois pays hôtes, affrontera Madagascar au Moi International Sports Centre de Nairobi, vendredi prochain à 14h GMT. Les Harambee Stars, premiers de la poule A, visent une première qualification pour le dernier carré. Les Malgaches, médaillés de bronze en 2022, tenteront de décrocher une deuxième demi-finale consécutive.

Tanzanie – Maroc

Le même jour, à 17h GMT au Stade Benjamin Mkapa de Dar-es-Salam, la Tanzanie défiera le Maroc, qualifié aux dépens de la RD Congo. Double vainqueur en 2018 et 2020, le Maroc cherchera un troisième titre en quatre éditions. Les Taifa Stars, eux, espèrent prolonger leur dynamique à domicile après une première qualification historique pour les quarts de finale.

Ouganda – Sénégal

Samedi, au Mandela National Stadium de Kampala, l’Ouganda accueillera le tenant du titre, le Sénégal, à 14h GMT. Pour les Cranes A’, cette première participation aux quarts de finale après six tentatives infructueuses constitue un moment historique. Les Lions de la Teranga, champions en titre, visent quant à eux un deuxième sacre consécutif dans cette compétition.

Soudan – Algérie

Enfin, le Soudan, leader du groupe D, affrontera l’Algérie, deuxième du groupe C, samedi à 17h GMT à l’Aman Stadium de Zanzibar. Les Fennecs, en difficulté lors de la phase de groupes, devront élever leur niveau pour atteindre le dernier carré, tandis que les Soudanais tenteront de confirmer leur première place dans un groupe où ils ont devancé le Sénégal et le Nigeria.

Programme des quarts de finale du CHAN 2024 (horaires GMT)

Vendredi 22 août

Kenya – Madagascar : 14h, Moi International Sports Centre, Nairobi

Tanzanie – Maroc : 17h, Stade Benjamin Mkapa, Dar-es-Salam

Samedi 23 août

Ouganda – Sénégal : 14h, Mandela National Stadium, Kampala

Soudan – Algérie : 17h, Aman Stadium, Zanzibar