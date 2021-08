Alors que la situation de Covid-19 prend une proportion inquiétante dans le pays, des voix se lèvent pour dénoncer la gestion de la crise par l’Agence nationale de sécurité sanitaire. C’est le cas de cette dame qui s’est confiée à notre rédaction sous couvert de l’anonymat.

Après avoir pris ses deux doses de vaccin, il y a deux mois de cela, elle devait préparer son voyage à l’étranger. C’est là que son calvaire à commencé. «J’ai fait un test Covid, ils m’ont programmée à la veille de mon voyage le matin vers 11h. Je vérifie d’abord sur le site le résultat n’était pas disponible. On m’envoie un numéro, j’appelle ce dernier il me dit de venir à 12 heures au palais. J’avais eu un contretemps, je n’ai pu me libérer qu’à 16h. Je me rends sur place on me dit qu’ils ont fini de partir au labo. Quand je suis arrivée là-bas, ils ont cherché le résultat mais n’ont pas vu. Après ils me donnent un autre numéro. J’appelle, ce dernier ne passe pas. Après j’informe le gars qui m’a passé le numéro il me dit d’insister j’ai appelé encore et encore et finalement j’étais fatiguée d’insister j’ai informer le monsieur qui m’a dit carrément qu’ils n’ont pas retrouvé mon résultat. Donc je suis positive banalement comme ça», a longuement raconté la dame ajoutant ainsi qu’elle a plusieurs fois exigé, sans succès, de voir son résultat.

«C’est par après qu’ils m’ont dit qu’ils peuvent me délivrer un certificat de positivité pour que je puisse annuler au moins mon billet. Ceci fait je lui demande la suite, il me dit que j’ai deux options: Soit partir dans un centre de traitement de COVID ou me confiner chez moi vue que je n’ai aucun symptôme. Vu que je n’avais pas confiance à leur résultat, le lendemain je suis partie faire 2 autres tests. Le premier s’est révélé négatif et 4 jours après le deuxième aussi s’est révélé négatif. Depuis je suis confuse. Je n’ai rien compris dans cette affaire», a souligné notre interlocutrice

«Je partage ces inquiétudes pour voir si quelqu’un a été victime comme moi et comment elle a pu s’en sortir?», s’interroge la victime, qui précise que malgré le fait qu’elle a été déclarée positive au Covid-19, elle n’a jamais ressenti des symptômes liés à la maladie.

Mais ce qu’elle n’a pas aussi compris dans la démarche des agents de l’ANSS, c’est le risque avec lequel ils informent les gens de la disponibilité des résultats de leurs tests: «Imaginez pour quelqu’un qui a des problèmes cardiaques, on te dit qu’on n’a pas vu votre test donc vous êtes positif. Ça ne se fait pas. Ils doivent d’abord sensibiliser les gens, leur montrer par A+B que c’est le résultat de leurs tests. Parce que moi ils ne m’ont jamais montré mon test», a-t-elle dénoncé.

Par ailleurs, elle invite les citoyens à être beaucoup plus vigilants et dénoncer, une fois qu’ils sont victimes de la même situation: «Parce que beaucoup de gens m’ont dit qu’ils sont victimes du même cas, mais ils ont peur d’en parler. C’est pourquoi j’ai interpellé les médias.»