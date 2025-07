L’Union démocratique pour le renouveau et le progrès (UDRP), dirigée par Édouard Zoutomou Kpoghomou, a pris part ce samedi 19 juillet 2025 à la présentation des statistiques provisoires issues du Registre national des personnes physiques (RNPP) et du fichier électoral biométrique. Le parti était représenté à la cérémonie par son secrétaire administratif.

Les chiffres publiés font état d’environ 9 millions de Guinéens âgés de 10 ans et plus enrôlés, dont 6 748 923 électeurs sur l’ensemble du territoire national et dans la diaspora. Mais ces statistiques, encore provisoires, provoquent déjà de vives réactions dans la classe politique.

« Mais déjà, les chiffres qui circulent — près de 7 millions de personnes recensées — suscitent une grande inquiétude, au regard des conditions dans lesquelles ce recensement s’est déroulé », a déclaré Édouard Zoutomou, dénonçant une opération mal organisée et entachée d’irrégularités.

L’opposant critique aussi la nature sélective de l’opération : « Pourquoi avoir ciblé uniquement les personnes âgées de 10 ans et plus ? Un recensement général devrait concerner l’ensemble de la population. Dès qu’on commence à segmenter arbitrairement, on laisse penser qu’il y a une volonté d’utiliser ces données à d’autres fins. »

Le Premier ministre Bah Oury a pour sa part salué le RNPP comme un « tournant décisif dans la construction d’un État civil moderne ». Une déclaration que le président de l’UDRP juge purement stratégique : « M. Bah Oury ne parle pas par conviction. Il est dans une posture de survie politique. Il sait que ce qu’il avance ne tient pas la route. Quand on est honnête avec soi-même, il y a des discours qu’on ne peut tout simplement pas tenir. »

Plus alarmant encore, Édouard Zoutomou remet en cause la crédibilité du fichier électoral issu de cette opération : « J’ai personnellement pris part au recensement. Sur le terrain, on peut affirmer que seuls 15 à 20 % de l’électorat ont été effectivement enregistrés. Ce chiffre est très loin de refléter la réalité. C’est une porte ouverte aux manipulations et aux bourrages d’urnes. »

L’ancien candidat à la présidentielle rappelle que ce type de manœuvres n’est pas sans précédent. Il cite notamment les scrutins de 2016 et 2018, au cours desquels, selon lui, l’enrôlement de la diaspora avait été volontairement limité. « Plus on restreint le nombre d’électeurs enregistrés, plus on laisse de marge pour des résultats artificiels. Ce que nous voyons aujourd’hui n’est pas nouveau : c’est une manœuvre bien connue. »

Face à cette situation, il appelle à une mobilisation collective : « La Guinée est à la croisée des chemins. Si les manipulations actuelles, soutenues par une campagne d’intimidation, se poursuivent, nous courons droit vers l’instabilité. Il est temps que chaque citoyen, comme chaque autorité, mesure la gravité de la situation et agisse en conséquence. »

Il insiste enfin sur la nécessité d’un traitement équitable : « La Guinée appartient à tous ses enfants, sans distinction. »

Quant à une éventuelle participation de l’UDRP aux prochaines élections, Édouard Zoutomou reste prudent : « Oui, nous nous sommes fait recenser, parce que c’est un devoir civique. Mais cela ne signifie pas que nous irons aux élections. La décision sera prise en interne. Il est hors de question de cautionner un scrutin dont les résultats sont déjà connus d’avance. »