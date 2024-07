Le président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), Cellou Dalein Diallo, a lancé un appel urgent à la communauté guinéenne résidant en France. Dans une déclaration publiée sur sa page Facebook, il a invité ses compatriotes à participer massivement à une manifestation organisée par l’antenne française des Forces Vives de Guinée (FVGF) ce samedi 20 juillet 2024 à Paris.

“J’invite la communauté guinéenne de France à se mobiliser massivement pour prendre part à la manifestation qu’organise l’antenne française des Forces Vives de Guinée ce samedi 20 juillet 2024 à Paris”, a écrit Cellou Dalein Diallo. Il a souligné l’importance de cette mobilisation en mentionnant plusieurs raisons cruciales.

La manifestation vise à exiger la libération immédiate de Foniké Mengué et Billo Bah, deux figures emblématiques du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) enlevés et détenus dans des conditions jugées illégales. “Mobilisons-nous pour exiger la libération de Foniké Mengué et Billo Bah kidnappés et détenus en dehors de toute procédure légale”, a insisté le leader de l’UFDG.

En outre, Cellou Dalein Diallo a appelé à la justice pour toutes les victimes innocentes du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) et a réaffirmé l’importance de la liberté de la presse et du droit de manifester. “La justice pour toutes les victimes innocentes du CNRD, l’exercice sans entrave de la liberté de la presse et celle de manifester dans les rues et sur les places publiques”, a-t-il déclaré.

Enfin, il a plaidé pour un retour rapide à l’ordre constitutionnel en Guinée, exprimant ainsi son soutien à une transition démocratique pacifique et respectueuse des droits fondamentaux.

Cette mobilisation prévue à Paris témoigne de la détermination de la diaspora guinéenne à soutenir les droits et libertés fondamentales dans leur pays d’origine et à s’opposer aux violations perpétrées par le régime actuel.