Le procureur spécial près la CRIEF, Aly Touré s’est prononcé ce jeudi 20 juillet sur l’état de santé de l’ancien Premier ministre Kassory Fofana.

Contrairement aux informations données par ses avocats, le Procureur Aly Touré précise que Kassory Fofana a pu répondre avec “cohérence” aux questions du juge qui l’a auditionné la semaine dernière depuis son lit de malade à la Clinique pasteur.

” Les juges se sont déplacés pour aller l’entendre dans son lit de malade. Ils l’ont entendu et ils ont compris qu’il est lucide et saint d’esprit. Il répondait de façon logique aux questions, ils ont établi à cet effet un procès-verbal. La contre-expertise c’était pour démontrer qu’il ne peut pas parler alors qu’il a répondu aux questions des juges. Donc, je me dis que la contre-expertise n’a plus son lieu d’être”, estime le procureur.

C’est pourquoi, Aly Touré demande aux avocats de l’ancien Premier ministre a se tourner vers la seconde étape de cette procédure.

“La chambre de jugement de la CRIEF n’est pas une chambre qui doit chercher des pathologies d’un individu. Ce ne sont pas des experts médicaux qui sont là-bas. Ce sont des juges qui ont un dossier à juger. Ils se sont rendus là-bas parce qu’ils avaient convoqués le médecin de Kassory qui est venu faire sa déposition à la barre”, précise t-il.

Pour Aly Touré, la non comparution de l’ancien Premier ministre Kassory va au-delà de son état de santé. Le procureur rappelle que le prévenu a officiellement annoncé son refus de comparaître sous prétexte qu’il ne fait pas confiance à la justice.

” Ces avocats ont voulu nous faire comprendre qu’il (Kassory) ne peut même pas parler et qu’il est dans une salle de réanimation alors que les juges l’ont trouvé dans une salle d’hospitalisation. A partir de l’hôpital, lui-même il a fait une tribune de 15 pages dans laquelle, il a exprimé clairement sa volonté de ne pas comparaître. Pas parce qu’il est malade, mais, parce qu’il ne fait pas confiance à la chambre de jugement”, regretté Aly Touré sur Espace Tv.