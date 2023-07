Le Centre international de recherche et de documentation (CIRD) a célébré en différé, ce jeudi 20 juillet 2023, la Journée internationale Nelson Mandela, à travers une conférence débat.

Cet événement qui a réuni des enseignants-chercheurs et étudiants s’inscrit dans le cadre de l’engagement du CIRD à promouvoir le patrimoine historique et culturel guinéen et africain. L’idée est de prôner davantage les valeurs de paix, de justice, de pardon léguées par l’ancien chef d’État sud-africain, qui lui ont valu le Prix Nobel de la paix en 1993.

« Nelson Mandela est un combattant de la liberté, un modèle de l’unité africaine, de réunification et d’intégration des sociétés africaines. C’est une figure universelle et une référence pour tout le monde », a déclaré l’historien, Pr Maladho Bah, a l’entame de son exposé.

Poursuivant, il a invité les africains à s’inspirer du courage, dont Nelson Mandela a fait preuve dans son combat contre l’apartheid. « Tout le monde parle de réconciliation aujourd’hui, alors il est important de connaître que le parcours de Nelson Mandela devait lui conduire à une vengeance mais malgré tout, il a démontré par son exemple qu’un peuple, un individu, une ethnie ou une race peut pardonner totalement. Le combat politique c’est d’abord Mandela. Soyons aussi Mandela”.