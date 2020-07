Le Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH), la CEDEAO et l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICD) ont remis au ministère de l’Action sociale et des personnes vulnérables un lot de kits hygiéniques, des matériels sanitaires, des matelas.

La remise d’un tel lot de matériels hygiéniques et sanitaires s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’appui à la protection des enfants victimes de la violation de leurs droits (PAPEV) et la lutte contre la pandémie de Coronavirus.

« Cette contribution du PAPEV a pris en compte deux dimensions : le soutien à la prise en charge des enfants accueillis dans les structures d’accueil (orphelinats, centres d’accueil et d’orientation) dans le but d’appuyer ces centres d’accueil, de contribuer à la mise en œuvre de la stratégie de riposte à la Covid-19 du ministère de l’Action sociale et des personnes vulnérables ; et la mise à disposition de kits de réintégration pour les enfants», indiqué le Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l’homme dans un communiqué.

« Le système des Nations unies est là pour aider dans des efforts que la Guinée consentit dans la riposte contre le Coronavirus. C’est pour aider plus spécifiquement les actions de la ministre de l’Action sociale et des personnes vulnérables, de son ministère et le plan de riposte mis en place dans ce cadre, pour toucher les enfants et les personnes vulnérables qui sont diminuées face à cette pandémie », a déclaré Dr Vincent MARTIN, Représentant Résident du Système des Nations unies.

Mariama Sylla, ministre de l’Action sociale et des personnes vulnérables s’est réjouie de cet appui qui, selon elle, va profiter aux ayants droit : « Au lendemain de la déclaration du président de la République, le ministère et ses partenaires se sont retrouvés pour élaborer un plan de riposte contre la Covid-19. Ce plan cible les personnes vulnérables. Aujourd’hui, c’est en appui à ce plan que le système des Nations unies avec la CEDEAO sont venus faire ce geste destiné aux personnes vulnérables qui sont dans des familles ou dans des milieux carcérales, surtout des enfants qui ne sont pas en mesure de faire face à cette pandémie. Nous nous réjouissons de cet acte des partenaires. Je réitère l’engagement des autorités guinéennes à inscrire parmi leurs priorités la promotion et la protection des personnes vulnérables. »