En tournée aux Etats-Unis pour une remobilisation des sections de l’UFDG, Cellou Dalein Diallo s’est exprimé sur l’annonce de la manifestation du FNDC, prévue le jeudi 23 juin prochain. A cet effet, il a invité non seulement les militants à y prendre part, mais il les a exhorté également à ne pas renoncer au combat pour l’instauration de la démocratie en Guinée.

«Nous ne devons pas renoncer à ce stade. Le combat pour l’instauration de la démocratie et l’état de droit, doit continuer. C’est pourquoi, nous avons demandé que les militants de l’UFDG sortent pour répondre au mot d’ordre du FNDC, de manifester pour exiger le dialogue, pour exiger le respect des lois et le respect des engagements pris.»

S’agissant de la tenue d’un dialogue avec le CNRD, le président de l’UFDG se dit ouvert et souhaite être un partenaire quant à la réussite de cette transition, «on est ouvert, ce que nous revendiquons, c’est le dialogue et le respect de nos droits, c’est tout. Nous, nous voulons être partenaires du CNRD, nous sommes l’une ou sinon la plus grande force politique du pays. Il faut qu’on nous traite avec un minimum de respect.»

À date, des pourparlers sont entamés par le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation pour l’annulation de ladite marche.