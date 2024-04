Une révélation choquante a été faite par le ministre de la Justice concernant l’affaire Aminata Conté impliquant son prédécesseur. Lors d’une réunion avec les chefs des juridictions à la cour d’appel de Conakry ce vendredi 19 avril 2024, Yaya Kairaba Kaba a divulgué une information confirmant le manque d’indépendance de certains responsables judiciaires dans certaines affaires judiciaires.

Il s’agit du dossier de la journaliste Aminata Conté, ex-compagne de l’ancien ministre de la Justice Charles Wright, qui, après plusieurs semaines de détention, a été libérée ce jeudi.

« Je me réserve le droit de dénoncer cette affaire. Je le mentionne pour que la personne concernée sache que je suis informé. Il est scandaleux qu’un magistrat ait osé prendre son téléphone pour appeler le président de la République, qui a répondu. Savez-vous ce qu’il lui a dit ? ‘Monsieur le président, je suis magistrat dans telle juridiction. Il s’agit du dossier concernant cette femme qui a été mise en prison par monsieur le ministre sortant. Le dossier est là. Quelle conduite adopter ?’ », a révélé le ministre de la Justice.

Yaya Kairaba Kaba s’est dit choqué d’apprendre l’existence de telles pratiques, estimant que chaque magistrat devrait respecter le serment qu’il a prêté avant de prendre des décisions.

« Je vous assure que je ne mens pas […]. Ce magistrat se reconnaîtra. Il demande au président quelle conduite adopter dans une affaire. Et après cela, nous parlons d’indépendance. Nous réclamons l’indépendance alors que nous nous tournons vers l’exécutif pour des conseils. Quand on m’a rapporté cela, je me suis dit : cela fait également partie des responsabilités du ministre ? », a-t-il ajouté.

Pour rappel, Aminata Conté a été inculpée et placée en détention le 8 mars dernier pour des accusations de « violation de la loi sur la protection des données à caractère personnel à travers la production, la diffusion et la mise à disposition de données personnelles ainsi que pour avortement. »