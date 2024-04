Lors de la rencontre qui a eu lieu vendredi 19 avril 2024, entre le Procureur Général de Kankan et le nouveau ministre de la Justice, plusieurs difficultés ont été exposées, mettant en lumière les défis majeurs auxquels est confrontée cette région. S’exprimant au nom des deux parquets, le Procureur Général Mamadou Dian Bora Diallo a souligné non seulement les défis liés à l’insuffisance de ressources humaines, mais également matérielles.

Le Procureur Général de Kankan a mis en avant les déficits dans les établissements pénitentiaires du pays. « Dans certains établissements pénitentiaires, il est à noter que souvent, nous avons constaté que le ratio personnes condamnées-personnes détenues, pose problème, et cela, à notre avis, est le résultat du fait que justement il y a un problème par rapport à la diligence que nous devons apporter dans le traitement des différents dossiers », a-t-il souligné.

Au niveau de la chaîne pénale, Mamadou Dian Bora Diallo a mentionné quelques points négatifs. Pour lui, ces points sont d’abord liés au fait que dans les différentes missions de contrôle et d’inspection, il y a des problèmes par rapport à la diligence des dossiers dans certaines juridictions.

« Il est à signaler qu’en ce qui concerne le traitement des dossiers, nos collègues magistrats doivent encore fournir des efforts. Les procédures dans lesquelles les personnes sont inculpées et placées sous mandat de dépôt sont des procédures de flagrant délit. Souvent, on se rend compte qu’il y a un délai parfois inexplicable entre le moment où le mandat de dépôt est délivré et la rétention finale ».

En outre, le procureur général a estimé que des mesures efficaces doivent être prises pour garantir la sécurité des tribunaux et des personnes impliquées dans le processus judiciaire.

Par ailleurs, les obstacles liés à l’accès à la justice ont été évoqués. Dans certaines zones reculées de Kankan, l’accès aux services judiciaires peut être limité en raison de l’éloignement géographique, du manque de moyens de transport, d’infrastructures et de la présence d’avocats.

Enfin, le manque de formation du personnel judiciaire a été mentionné comme un défi majeur, car pour Mamadou Dian Bora, il est essentiel de renforcer les capacités du personnel judiciaire et de sensibiliser la population aux droits et aux procédures judiciaires, afin de promouvoir une administration de la justice efficace, équitable et transparente.