Selon des sources proches du gouvernement guinéen, le Colonel Mamadi Doumbouya, président du Comité National de Rassemblement et du Développement (CNRD), est attendu à Labé pour participer à la fête de Ramadan. Cette visite du président de la Transition dans la ville de Labé est une première depuis son accession au pouvoir en septembre 2021.

La fête de Ramadan est l’un des moments les plus importants de l’année pour les musulmans du monde entier. Pendant un mois, les musulmans pratiquent le jeûne de l’aube jusqu’au coucher du soleil. La fin du Ramadan est marquée par la fête de l’Aïd el-Fitr.

La visite de Mamadi Doumbouya à Labé est une occasion pour lui de partager un moment de communion avec la population locale et de participer aux célébrations de la fête de Ramadan. Cette visite est également une occasion pour le président du CNRD de rencontrer les autorités locales et les chefs traditionnels de la région.

La ville de Labé, située dans la région de la Moyenne Guinée, est connue pour sa richesse culturelle et sa grande communauté musulmane. Elle est également un centre commercial important pour la région et une plaque tournante pour les échanges commerciaux entre la Guinée, le Mali, la Côte d’Ivoire et le Sénégal.