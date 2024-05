Après la réunion de crise sur la situation des sinistrés de l’incendie du dépôt des hydrocarbures de Kaloum avec les parties concernées, le 9 mai 2024, une équipe mixte, composée des cadres de la Primature, du ministère de l’Habitat et des notaires, a procédé à la mise à disposition des moyens financiers aux sinistrés pour faciliter leur déménagement.

À cette occasion, Mohamed Lamine Bangoura, chef de cabinet du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire a déclaré ceci : « Cette opération vise à rassurer les sinistrés de Coronthie quant à l’engagement du Gouvernement dans la gestion de la crise qui dure depuis plus de 4 mois. L’État a alloué 2 000 000 à chaque concessionnaire et 1 000 000 à chaque locataire, comme frais de déménagement. De plus, l’État a accordé un montant de 2 500 000 à chaque locataire sur une période de 7 mois et 24 mois pour les concessionnaires. Cela donne le temps au gouvernement de reconstruire le site en vue d’établir un bail partage avec les propriétaires. Ce n’est qu’un début, nous allons continuer à travailler avec eux en parallèle », a-t-il rassuré.

Pour sa part, Amara Touré, président des sinistrés de Coronthie, a indiqué que cet acte « est porteur d’espoir pour les sinistrés», en ajoutant que «l’absence d’action suscite des interrogations, mais un tel acte peut soulager. Nous observons la suite avec attention».

Il faut noter que 322 locataires et 55 concessionnaires ont reçu leur prime le 9 mai 2024, selon la primature.