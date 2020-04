Le Chef de l’État a convoqué les nouveaux députés pour une session inaugurale ce mardi 21 avril 2020, au palais du peuple. En prélude à cette annonce, le Front national pour la défense de la Constitution a lancé le mot d’ordre de journée « ville morte », pour protester contre tout regroupement conformément aux principes de l’Etat d’urgence sanitaire.

Ce mot d’ordre concerne spécifiquement la ville de Conakry. Le front a invité dans ce cas, ses militants à rester à la maison. Ceci, à en croire aux leaders du FNDC, constitue une façon d’exprimer leurs désaccords face aux intentions du pouvoir en place qui continue de dérouler son agenda politique en provoquant des attroupements de plus de 20 personnes en violation d’une des mesures d’urgence sanitaire, programmé par le président, lui-même.

Par ailleurs, en interdisant tout regroupement, le gouvrnement continue d’arrêter et de kidnapper les citoyens et membres du FNDC. Le dernier cas en date est celui d’Oumar Sylla (Foniké Mengué), dénonce le chargé des opérations au sein du front.

« Pendant que dans les autres pays qui ont des dirigeants sérieux, on assiste à une vague de libération des prisonniers […] », a fustigé Ibrahima Diallo.

Contrairement à ce que d’aucuns pensent, les consignes du FNDC sont « très claires »: « nous demandons à la population de profiter de cette journée ville morte pour renforcer les mesures de prévention contre cette pandémie. Et chacun en ce qui le concerne, doit sensibiliser dans sa famille pour le respect des consignes données par l’OMS. Ce n’est pas une manifestation et non plus une résistance. Que personne ne regroupe au niveau des lieux publics, mais de rester à la maison », a invite le charge des opérations, au micro de nos confrères de la radio Espace.

Publicité

« Nous voudrons bien que la population puisse donner une leçon de morale à M.Alpha Condé et son gouvernement. Parce que si d’une part, il interdit les regroupements de plus de 20 personnes, d’autre part il se permet de provoquer un regroupement de plus de 200 personnes. Il va s’en dire que la population doit exprimer son désaccord face à cette situation.

Nous attendons qu’en homme responsable, qu’il ( Alpha Condé), puisse mettre fin, sinon surseoir à ce regroupement qu’il veut provoquer demain à l’Assemblée nationale. »

Le FNDC appelle ses militants à respecter les consignes édictées plutôt par l’OMS pour éviter des contaminations liées au covid-19.

« Le gouvernement donne des consignes que lui-même viole. Si le gouvernement a décrété l’Etat d’urgence sanitaire pour dire qu’il n’y aura pas plus de 20 personnes dans une réunion, et pendant ce temps, il y a eu des passations de services des gouverneurs des régions de Kankan, Faranah et N’Zérékoré et/où les salles furent remplies de monde, dénonce-t-il.

« La population est exposée à cette pandémie par le gouvernement lui-même. C’est pourquoi nous interpellons ce gouvernement à la sagesse et à la plus grande responsabilité. »