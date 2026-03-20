Moussa Condé, alias Ednoc, n’est plus directeur de la Communication et de l’Information à la Présidence de la République. Il a été démis de ses fonctions ce vendredi par le président Mamadi Doumbouya, pour « faute lourde ».

La décision a été officialisée à travers un décret présidentiel lu à la RTG lors du journal de 20h30.

Dans le même décret, Mamadou Angelo Diallo, également coordinateur du Bureau de suivi des priorités présidentielles, a été lui aussi limogé.

Aucune précision supplémentaire n’a été fournie, pour l’heure, sur la nature exacte de la « faute lourde » ayant conduit à ces limogeages.

Cette mesure intervient dans un contexte marqué par une volonté affichée des autorités de renforcer la rigueur dans la gestion des affaires publiques.