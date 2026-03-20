Depuis l’annonce du retrait du trophée de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 au Sénégal au profit du Maroc, les réactions se multiplient sur les réseaux sociaux et dans les médias. Ce jeudi 19 mars, l’ancien international libérien George Weah est sorti de son silence pour dénoncer une décision « injustifiée » du jury d’appel de la Confédération africaine de football.

Figure emblématique du football africain, il a rappelé un principe fondamental du jeu : « Au football, les Lois du Jeu sont claires : l’arbitre sur le terrain est l’autorité suprême pour les décisions prises pendant le match. Une fois le jeu terminé, le résultat obtenu sur le terrain est définitif. »

L’ancien attaquant du Paris Saint-Germain estime qu’aucune décision prise après coup ne peut remettre en cause l’autorité de l’arbitre durant la rencontre. Il fait notamment référence à la « Loi 5 » de la FIFA, qui stipule que « l’arbitre a pleine autorité pour faire appliquer les Lois du Jeu (…) et ses décisions sur les faits liés au jeu sont définitives ».

Selon lui, ce principe, appliqué par toutes les confédérations, ne laisse aucune place à une remise en cause du résultat après le coup de sifflet final. « Le football doit se décider sur le terrain, et non être rejugé après le coup de sifflet final », a-t-il insisté, ajoutant qu’« il n’y a aucune justification sportive à annuler un match qui s’est déroulé conformément à l’autorité de l’arbitre et aux Lois du Jeu ».

Dans la foulée, le Ballon d’Or 1995 a également exprimé son inquiétude quant aux conséquences d’une telle décision : selon lui, elle « ternit l’image du football africain » et « mine la confiance dans l’équité, la cohérence et l’intégrité du football sur le continent».