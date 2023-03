Dans la nuit du dimanche 19 mars, dans le quartier Hamdallaye 2, Mamadou Aliou Barry, étudiant en sciences politiques, a été tué par balle a annoncé le Front national pour la défense de la Constitution.

Malgré le report de la manifestation des Forces vives de Guinée (FVG), ce 20 mars pour réclamer la libération des prisonniers politiques entre autres, une autre victime par balle a été enregistrée.

Dans son communiqué, les membres du Front accusent le gouvernement de la mort de Mamadou Aliou Barry et dénoncent par la même occasion l’utilisation d’armes létales par les forces de défense et de sécurité dans le maintien d’ordre , encouragée et assumée par les autorités militaires et administratives du pays.

En sa qualité de membre des FVG, le Front national pour la défense de la Constitution exprime son soutien et sa solidarité à toutes les familles ayant perdu des proches, à tous ceux qui sont arrêtés ou blessés ou ayant perdu des biens pendant cette sanglante répression que le CNRD inflige aux Guinéens épris de justice et de démocratie depuis des mois.

