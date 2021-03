La Coordination des Associations de Donghol Touma, organisatrice des Grandes Assises de Donghol Touma, annonce le report de sa deuxième édition initialement prévue 𝐝𝐮 𝟎𝟏 𝐚𝐮 𝟎𝟑 𝐀𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟏 à 𝐃𝐨𝐧𝐠𝐡𝐨𝐥 𝐓𝐨𝐮𝐦𝐚.

Comme on le sait, les Grandes Assises de Donghol Touma est un évènement qui met en contribution tous les fils et filles de la sous-préfecture. Les commissions seulement peuvent regrouper plus de 30 personnes.

Nous décidons donc par mesure de précaution et par respect au décret du chef de l’Etat de suspendre toutes les activités préparatoires jusqu’à nouvel ordre.

C’est une décision difficile à prendre au vu de l’engouement et l’intérêt que les uns et les autres accordent à cet évènement, mais la santé de nos invités, concitoyens, partenaires, sponsors et ressortissants est une priorité.

Nous tenons à remercier chacun, pour la mobilisation et l’accompagnement depuis le début de nos travaux préparatoires et rassurons de notre totale engagement à participer au mieux du développement de Donghol Touma et de la Guinée en générale.

La Coordination