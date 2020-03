Guinée: face à « l’entêtement » d’Alpha Condé, les quatre coordinateurs régionaux invitent les citoyens à empêcher les élections

Ils étaient réunis ce vendredi 20 mars 202p, dans la préfecture de Dubréka, dans le but de parler d’une seule voix: faire empêcher la tenue du scrutin couplé du dimanche 22 mars 2020.

Comme eux, les coordinateurs des quatre coordinations régionales ont appelé leurs concitoyens à une mobilisation en vue d’empêcher les élections.

« Le président Alpha Condé et son équipe ne veulent rien voir et rien entendre dans ses intentions de réaliser leur coup d’Etat constitutionnel leur permettant de s’éterniser au pouvoir, de continuer à piller nos ressources naturelles et mettre en péril le présent et l’avenir de la nation... », rappellent-ils.

Ces sages évoquent que le président de la République a dévié la main tendue de ses homologues (par ailleurs missionnaires de la CEDEAO).

« Il prend le risque de conduire notre nation vers l’impasse, l’abime et les risques d’affrontements. Les sages de quatre coordinations régionales, vivant et partageant le quotidien, voyant l’épuisement de toutes les voies diplomatiques, juridiques et pacifiques, pour éviter à notre pays une catastrophe, ne peuvent qu’appeler à un empêchement vaille que vaille du double scrutin législatif et référendaire du 22 mars« , ont ils appelé à travers une déclaration pour la circonstance.

Les représentants des quatre coordinations régionales ont sollicité auprès des forces de défense et de sécurité à observer la stricte neutralité et de rester républicaines en refusant « les violations de la loi et l’exécution d’ordres illégaux ».

Quant aux citoyens, ces sages croient qu’une simple mobilisation massive suffit pour barrer la route face à « l’entêtement d’un seul homme », qui permettrait de protéger la constitution en vigueur, de préserver et renforcer l’unité nationale, ainsi que les acquis démocratiques.