Un drame s’est produit dans la nuit du jeudi au vendredi au quartier Dar-es-Salam, dans la commune de . Mamadou Diallo, élève en classe de terminale âgé de 20 ans, a été retrouvé pendu aux environs de 8 heures du matin dans un bâtiment en cours de construction appartenant à sa famille.

D’après les témoignages recueillis sur place, le jeune homme aurait quitté le domicile familial au cours de la nuit.

Sa mère, Diariou Sow, encore profondément marquée par les événements, est revenue avec émotion sur les derniers instants passés avec son fils.

« On s’est séparés à 00 heure ce vendredi. Il m’a fait savoir qu’il avait sommeil, alors que moi je n’avais pas sommeil, il m’avait dit qu’il n’allait pas dormir d’abord. Depuis qu’on a fini la prière de Nafila, il était en train de lire le Coran. Lorsque je suis rentré me coucher, il a plié la natte pour sortir.

Quand je lui ai dit de rester, il m’a dit qu’il allait rester un peu au salon. Quand je me suis couché, il est parti, je saurais dire exactement à quel moment il est sorti de la maison.

Quand je me suis réveillé, j’ai su qu’il était sorti, puisque la porte était ouverte. J’ai regardé un peu partout dans la cour, je ne l’ai pas aperçu. J’ai refermé la porte, croyant qu’il avait passé la nuit là où il a l’habitude de dormir», confie-t-elle.

Au petit matin, ne le voyant pas revenir, elle ne s’inquiète pas immédiatement, pensant qu’il avait passé la nuit ailleurs.

« A 5 heures , moment auquel on prend le sougouli, je ne l’ ai pas encore vu. Je me suis posé la question : est-ce qu’il est parti en aventure? Après avoir fini de manger, je me suis recouché», poursuit-elle.

C’est aux environs de 8 heures que la situation prend une tournure tragique. En se rendant dans le bâtiment inachevé pour s’occuper d’une poule pondeuse, la mère découvre le corps de son fils.

« Comme j’ai une poule pondeuse, à 8 heures je l’ ai déplacé pour l’amener dans le bâtiment en cours de construction. En me retournant, j’ai vu son corps accroché à un corde qui était attachée au niveau des chevrons. C’est ainsi je me suis effondré», raconte-t-elle, la voix brisée.

Alertées, les autorités compétentes se sont rapidement rendues sur les lieux. Selon Ibrahima Aminata Diallo, membre de la famille, une procédure judiciaire a été immédiatement engagée.

« Il y a eu une procédure judiciaire en place qui a rapidement recommandé la gendarmerie, la police judiciaire de la commune de Gessia, puisque ça relève de leur juridiction. Alors, ils se sont rendus ici, ils ont constaté la situation et ensuite, ils ont détaché le corps. Et après, le médecin légiste est venu constater et le procureur a été informé de la situation.

Donc, à date, le corps se trouve dans les mains du médecin légiste qui est en train de faire son travail. Et après avoir rendu compte au procureur, acquis des droits et après, peut-être, le corps sera rendu. Parce que jusqu’à preuve contraire, selon les parents, selon son papa, le jeune, c’est quelqu’un qui se portait très bien. Hier, il était avec son papa, ce matin, on l’a trouvé pendu», a-t-il expliqué.

En attendant les conclusions officielles des médecins légistes, la famille reste dans l’expectative et souhaite pouvoir procéder rapidement à l’inhumation.

« Pour l’instant, nous sommes en train de nous battre pour que le corps revienne et nous pensons. Jusqu’à preuve contraire que ce n’est pas un homicide involontaire. C’est carrément un cas de suicide. Et donc, les cas pareils, je pense que la justice va se prononcer et nous, nous allons prendre le corps pour l’inhumation parce que c’est ce qui est le plus important.»