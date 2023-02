Face à la polémique provoquée par la menace de suspension éventuelle du Rpg Arc-en-ciel, de l’Ufdg et de l’Ufr ayant soutenu la manifestation du Fndc, le leader du parti Udrg, Bah Oury, prend fait et cause pour le ministre Mory Condé.

Dans sa déclaration, le 16 février 2023, le ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation a menacé de suspendre ou de retirer les agréments des principales formations politiques guinéennes pour le leur soutien au Fndc. « Il faut être clair, lorsque que vous créez un parti politique, vous souscrivez à la Charte des partis politiques. Malheureusement, en Guinée, on ne lit pas et des mauvaises habitudes se sont instaurées qui font que rare sont les dirigeants des partis politiques de 1991qui savent quel est le contenu. Pendant longtemps des partis au pouvoir étaient les plus enclins à violer les droits des citoyens. (…) Nous sommes dans une phase de transition, si on veut qu’elle soit vertueuse, il faut qu’elle mette la loi devant », a fait savoir Bah Oury invitant les dirigeants des partis politiques à « relire et de rechercher la Charte des partis politiques qui a été adoptée par la loi fondamentale de 1990. Là-bas y a tout ce qu’il faut savoir si c’est une attitude singulière d’un ministre ou c’est en conformité avec les lois de la République ».

Dans un contexte de transition politique, selon Bah Oury, pouvoir et opposition doivent unir leurs actions pour aller de l’avant. « Si pour des appétits de pouvoir, on s’amuse à mettre le feu dans la brousse, toute la brousse va prendre et à côté ça a déjà pris feu par conséquent nous serons aussi dans la même tourmente. D’où la nécessité que ceux qui sont au pouvoir comme ceux qui se disent de l’opposition de faire preuve de responsabilité, de la retenue », a lancé l’ancien ministre de la réconciliation à l’AG Foutti-Laffidi.