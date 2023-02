Le délibéré dans l’affaire de l’ancien premier ministre Ibrahima Kassory Fofana a été, de nouveau renvoyé devant la cour des Répressions et Infractions Économiques (CRIEF) ce lundi 20 février.

Au terme des débats ouverts tôt ce matin, les juges de la Chambre spéciale de l’instruction de cette cour ont décidé de proroger le délibéré pour jeudi 23 février 2023. Il s’agit de l’appel contre l’ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant la chambre de jugement.

A noter que Kassory Fofana est poursuivi pour détournement de deniers publics, de plus de 15 milliards de francs guinéens, enrichissement illicite, et blanchiment d’argent par la cour de Répression des Infractions Economiques et Financières (CRIEF).

Il est détenu à la maison centrale de Coronthie depuis le 06 avril 2022.