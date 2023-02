En marge du 36e sommet de l’Union africaine, la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la Cedeao se sont réunis en sommet extraordinaire pour statuer sur les cas du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso.

L’organisation sous-régionale a décidé de maintenir les sanctions contre les 3 juntes militaires et l’interdiction de voyage aux membres des gouvernements et hauts fonctionnaires de ces trois pays.

Pour le cas spécifique de la Guinée, la Cedeao « rejette totalement l’action unilatérale prise par les autorités de transition en Guinée en ce qui concerne la mise en œuvre de la feuille de route de la transition » et « réitère la nécessité d’ouvrir l’espace politique à toutes les parties prenantes et d’assurer un dialogue politique inclusif ».

Pour l’heure, les autorités guinéennes n’ont pas encore réagi à la résolution de la Cedeao. Joint au téléphone, le ministre porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo n’a pas souhaité faire de commentaire.