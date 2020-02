Classement FIFA: Pas de match, pas d’évolution pour la Guinée

La FIFA a dévoilé ce jeudi son classement mensuel des nations de football. Le Syli National de Guinée qui n’a disputé aucun match depuis Novembre, n’a connu aucune progression, mais surtout aucune régression.

La FIFA vient de publier son premier classement de l’année 2020, la Guinée qui n’a disputé aucun match durant ces 3 derniers mois a gardé jalousement sa 74e place mondiale, l’équivalent du 14e rang africain.

Mis à part la légère progression du Ghana et de l’Afrique du Sud, il n’y a pas non plus de changement dans le top 15 de la zone CAF, toujours dominée par le Sénégal 🇸🇳.

Le🔝15 africain :

1. 🇸🇳 (20e mondial)

2. 🇹🇳 (27e)

3. 🇳🇬 (31e)

4. 🇩🇿 (35e)

5. 🇲🇦 (43e)

6. 🇬🇭 (46e)

7. 🇪🇬 (51e)

8. 🇨🇲 (53e)

9. 🇲🇱 (56e)

10. 🇨🇩 (56e)

11. 🇧🇫 (59e)

12. 🇨🇮 (61e)

13. 🇿🇦 (71e)

14. Guinée 🇬🇳 (74e)

15. 🇺🇬 (77e)